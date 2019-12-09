Haberler » Güncel » Sahilden topladığı 2 bin plastik atıkla balık heykeli yaptı - Haber

Sahilden topladığı 2 bin plastik atıkla balık heykeli yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, Samandağ sahilinden topladığı 2 bin plastik atığı balık heykeline dönüştürdü.

09.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:32Sahilden topladığı 2 bin plastik atıkla balık heykeli yaptı
'ın ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, sahilinden topladığı 2 bin plastik atığı balık heykeline dönüştürdü.
Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları 2 ay boyunca toplayan Altınorak, atölyesinde çalışarak parçaları bir araya getirdi.
Altınorak, atıklardan 3 metre eninde ve 2 metre uzunluğunda balık heykeli yaptı.
Mervan Altınorak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin daha yaşanası bir dünyada yaşam sürmelerini dilediğini söyledi.
atıkların çevreye büyük zararı olduğunu belirten Altınorak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek vermek istediğini ifade etti.
Denizlerdeki plastiklerden en çok balıkların etkilendiğini vurgulayan Altınorak, "İki aydır çalışmamı sürdürüyorum. Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları ve çevreden topladığım eski plastik oyuncakları atölyemde bir araya getirerek balık heykeli yaptım." dedi.
Altınorak, balık heykeliyle çevre bilinci konusunda mesaj vermek istediğini vurguladı.

Reyhanlı, Samandağ, Plastik, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16 Doktoru jiletle yaralayan şüpheli Hastaneye dövmek için gittim - Haber
14:16 Elazığ'ın balıkları dünya pazarında - - Haber
14:16 Derebucak'ta KOP Millet Kıraathanesi açılışı - Haber
14:15 Bakan Selçuk: "Ekonomik kalkınmanın da, sosyal kalkınmanın da anahtarı birlik siyasetidir" - Haber
14:15 TIR ile halk otobüsü çarpıştı (2) - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:17:20