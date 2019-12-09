Haberler » Güncel » Sahilden topladığı 2 bin plastik atıkla balık heykeli yaptı - HATAY - Haber

Sahilden topladığı 2 bin plastik atıkla balık heykeli yaptı - HATAY

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, Samandağ sahilinden topladığı 2 bin plastik atığı balık heykeline dönüştürdü.

09.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:16
'ın ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, sahilinden topladığı 2 bin plastik atığı balık heykeline dönüştürdü.
Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları 2 ay boyunca toplayan Altınorak, atölyesinde çalışarak parçaları bir araya getirdi.
Altınorak, atıklardan 3 metre eninde ve 2 metre uzunluğunda balık heykeli yaptı.
Mervan Altınorak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin daha yaşanası bir dünyada yaşam sürmelerini dilediğini söyledi.
atıkların çevreye büyük zararı olduğunu belirten Altınorak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek vermek istediğini ifade etti.
Denizlerdeki plastiklerden en çok balıkların etkilendiğini vurgulayan Altınorak, "İki aydır çalışmamı sürdürüyorum. Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları ve çevreden topladığım eski plastik oyuncakları atölyemde bir araya getirerek balık heykeli yaptım." dedi.
Altınorak, balık heykeliyle çevre bilinci konusunda mesaj vermek istediğini vurguladı.
Sahilden topladığı 2 bin plastik atıkla balık heykeli yaptı - HATAY

Reyhanlı, Samandağ, Plastik, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:34 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EŞREF GANİ LE GÖRÜŞÜYOR - Haber
15:34 Nalan'dan gece yarısı baskın - Haber
15:33 MALTEPE D-100'DEKİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA (1) - Haber
15:29 Etimesgut Belediyesinden engelsiz sanat - Haber
15:28 AFAD gönüllüleri Türkmen Şelalesi'nde çöp topladı - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 15:42:04