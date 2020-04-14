Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sahile gidemeyen kadınlar çatıda güneşlendi

Antalya'da dünyaca ünlü sahil korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanınca sahile gidemeyen kadınlar evlerinin çatısında güneşlendi.

14.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:08
Sahile gidemeyen kadınlar çatıda güneşlendi
Antalya 'da dünyaca ünlü sahil korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanınca sahile gidemeyen kadınlar evlerinin çatısında güneşlendi.

Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar çıktığı Antalya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne girişler yasaklandı. Sahile gidemeyen kadınlarsa, güneşlenme keyfine ilginç bir çözüm buldu. Mayolarını giyip evlerinin çatısına çıkan 3 kadın, plaj havlularını yere serdi ve dakikalarca güneşlendi. Bu anları fark eden çevredekiler, ilginç görüntüyü cep telefonlarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum ve beğeni aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD’yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor! Haberler
ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor!
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı Haberler
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı
Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Haberler ›› Güncel ››Sahile gidemeyen kadınlar çatıda güneşlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:38: İsrail, Gazze sınırı yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber 00:35: Erdoğan imzaladı, 90 bin kişinin tahliye olacağı yeni infaz yasası yürürlüğe girdi - Haber 00:34: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak... - Haber 00:32: FLAŞ - Haber 00:32: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına... - Haber 00:15: Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı - Magazin 23:29: Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü - Haberler 22:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı - Haber