Sahile taşınan Burhaniye Öğretmenevi'ne talep arttı

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılarak Ören sahilindeki bir otele taşınan Burhaniye Öğretmenevi yoğun ilgi görüyor.

Sahile taşınan Burhaniye Öğretmenevi'ne talep arttı
18.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:09
Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılarak Ören sahilindeki bir otele taşınan Burhaniye Öğretmenevi yoğun ilgi görüyor. 1 Haziran'da hizmete giren merkezde Temmuz ayı için rezervasyonlar devam ederken, memur ve emeklilerine indirimli tarife uygulandığı açıklandı.

Ören sahilindeki Beyza Yaşam Moteli kiralayan Burhaniye Öğretmenevi'ne talebe yetişmekte zorlanıldığı bildirildi. Ören'in en güzel yerinde yer alan 84 yataklı yerimizde rezervasyonlar devam ederken, Temmuz ayı için yoğun talep olduğu bildirildi. Öğretmenevinin sezon için hazırlandığını anlatan Müdür Aydın Gülten, konaklayanların çok memnun kaldıklarını söyledi. Herkesi Ören'e beklediklerini anlatan Gülten, "Öğretmenevimizde 28 oda ve 84 yatağımız mevcuttur. Yaz için hazırlığımızı yaptık. Temmuz ayı için rezervasyonlarımız devam etmektedir. Konaklama ücreti, memur ve emeklileri için 100, diğer vatandaşlarımız için 130 liradır. Sabah kahvaltısı da fiyata dahildir. 3 yaşına kadar çocuklar ücretsiz. 3 ile 7 yaş arası yarı ücret, 7 yaşından büyük çocuklar ise tam ücrete tabidir. Herkesi Ören'imize bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burhaniye, Ören, Güncel, Haber

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