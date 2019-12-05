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Sahile vuran cisim işaret fişeği çıktı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran cismi gören vatandaşlar polise haber verdi.

05.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:27Sahile vuran cisim işaret fişeği çıktı

SAKARYA'nın ilçesinde, sahile vuran cismi gören vatandaşlar polise verdi. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, cismin askeri alanda kullanılan işaret fişeği olduğu anlaşıldı.

Bugün, Karasu Plaj Caddesi 32 Evler mevkiinde sahile vuran silindir şeklindeki cismi gören vatandaşlar şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis önlem alırken, AFAD görevlileri kimyasal sızıntı ihtimaline karşı özel kıyafetlerini giyerek incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonucu cismin askeri alanda kullanılan işaret fişeği olduğu anlaşıldı. Askeri mühimmat olduğu belirlenen işaret fişeği, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.



Sakarya, Karasu, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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