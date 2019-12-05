Haberler » Güncel » Sahile vuran işaret fişeği endişelendirdi - Haber

Sahile vuran işaret fişeği endişelendirdi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran cismi gören vatandaşlar polise haber verdi.

05.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:51Sahile vuran işaret fişeği endişelendirdi

SAKARYA'nın ilçesinde, sahile vuran cismi gören vatandaşlar polise verdi. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, cismin askeri alanda kullanılan işaret fişeği olduğu anlaşıldı.

Bugün, Karasu Plaj Caddesi 32 Evler mevkiinde sahile vuran silindir şeklindeki cismi gören vatandaşlar şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis önlem alırken, AFAD görevlileri kimyasal sızıntı ihtimaline karşı özel kıyafetlerini giyerek incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonucu cismin askeri alanda kullanılan işaret fişeği olduğu anlaşıldı. Askeri mühimmat olduğu belirlenen işaret fişeği, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.



Sakarya, Karasu, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:52 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı - Haber
19:51 Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu -2 - Haber
19:50 Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası Cezasız kalmasın(2) - Haber
19:50 Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Libya açıklaması: "Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini... - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
18:34 Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü - Haber
18:26 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
5.12.2019 19:57:24