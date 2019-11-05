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Sahile vuran yunus balığını kurtardı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde sahile vuran bir yunus balığı, Beytullah Kara'nın yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

05.11.2019 19:17 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:29Sahile vuran yunus balığını kurtardı
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde sahile vuran bir yunus balığı, Beytullah Kara'nın yoğun çabaları sonucu kurtarıldı. Paçaları sıvayıp yunus balığını kurtardığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Geyikli'nin Kumburun köyünde balık tutmaya giden Beytullah Kara ile Tamer Yılmaz, sahile vuran yunusu görünce hem kolları hem de paçaları sıvayarak talihsiz hayvana yardım etmeye koyuldu. Ayakkabıları çıkarıp, paçalarını sıvayan Beytullah Kara, yunus balığının kuyruğundan tutarak sahilden denize doğru çekmeye başladı. Ağır olduğu için zor anlar yaşayan Kara, elinden geleni yaparak yunus balığını denize kavuşturdu. Denizle buluştuktan sonra adeta teşekkür edercesine kendisini kurtaranları selamlayan yunus balığı bir süre sonra gözden kayboldu. O renkli anları da yakın arkadaşı Tamer Yılmaz saniye saniye kayıt altına aldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Geyikli, Ezine, Güncel

Kaynak: İHA

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