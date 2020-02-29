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Sahile vurdu: Görenler şaşkına döndü

Antalya'da 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre yüksekliğinde dev bir boru sahile vurdu.

29.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:25Sahile vurdu: Görenler şaşkına döndü
'da 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre yüksekliğinde dev bir boru sahile vurdu.
Antalya'nın ilçesi Mahallesi'nde sahile dev boru vurdu. 200 metre uzunluğunda ve 1,5 metre çapındaki dev plastik boru görenleri şaşkına çevirdi. İlginç manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kendi çabalarıyla boruyu sahilden çekmeye çalıştı. Borunun deniz altındaki bir hattan kopmuş olabileceği değerlendiriliyor. Vatandaşlar konuyla ilgili yetkililere bilgi verirken borunun nereden geldiği anlaşılamadı. Bölge sakinlerinden Süleyman Çizmeli, " denizin kenarındaki bu boruyu gördük, biz de çok şaşırdık. Muhtarımızı aradık, şuan çıkarmaya çalışıyoruz. Sahili temizlemeye çalışıyoruz" dedi.
Mahmut Ali Yıldırım ise, sabah saatlerinde yürüyüş için geldiklerinde boruyu gördüklerini belirterek, yetkililere bilgi verdiklerini aktardı. Borunun bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı.
(Mehmet Demirci/İHA)

Antalya, Kumköy, Sabah, Aksu, Güncel

Kaynak: İHA

29.02.2020 20:17:39