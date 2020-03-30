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- Sahiller güvercin ve martılara kaldı

- Sahiller güvercin ve martılara kaldı Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı alınan tedbir kararları doğrultusunda, Marmaris'te yaşayanlar da 'Evde kal' çağrısına uydu.

30.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:16
- Sahiller güvercin ve martılara kaldı
MUĞLA - Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı alınan tedbir kararları doğrultusunda, Marmaris 'te yaşayanlar da 'Evde kal' çağrısına uydu.
Sahillerde dolaşmak, piknik yapmak, spor yapmak sınırlandırılınca herkes evinde kaldı ve bu kararla ile birlikte sahilin tadını çıkaranlar hayvanlar oldu.
Marmaris merkezden İçmeler mahallesine kadar olan yaklaşık 20 kilometrelik sahil şeridinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri sahilde yürüyen vatandaşları uyardı. Hafta sonu güzel havalarda ilçe dışından gelenler ile birlikte epey bir yoğun olan sahil bandında bu defa sadece kuşlar vardı. Yardımsever vatandaşların yem ve ekmek bıraktığı bölgelerde kuşlar güzel havanın ve sakinliğin tadını çıkardı. - Sahiller güvercin ve martılara kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris, Yerel

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- Sahiller güvercin ve martılara kaldı

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