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SAHİLLER YASAKLANINCA SPORU BAĞDAT CADDESİ'NDE YAPIYORLAR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Kadıköy'de sahile çıkamayanlar Bağdat Caddesi'nde spor ve koşu yapmaya başladı.

09.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:40
SAHİLLER YASAKLANINCA SPORU BAĞDAT CADDESİ'NDE YAPIYORLAR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Kadıköy 'de sahile çıkamayanlar Bağdat Caddesi'nde spor ve koşu yapmaya başladı.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahillerde, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı. Polis ekipleri vatandaşların bu kurala uymaları için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde devriye gezen polis ekipleri zaman zaman vatandaşları megafonla uyardı. Sahilde bulundukları için ceza yemek istemeyen Kadıköylüler, Bağdat Caddesi'nde spor yaptı. Vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken bir kısmı ise koşu yaptı. Bazı kişiler ise caddede bisiklet sürdü. Bağdat Caddesi'nde bisiklet süren bir kişi, "Ceza yememek için, ruh sağlığımızı korumak için, sporu da aksatmıyoruz o yüzden. Sahil yasaklanınca biz de kendimizi caddeye attık spor için. Bugün de hava gayet güzel, güneşli. Evde kalmak gerekiyor ama tabi ki sporu da ihmal etmememiz lazım. O yüzden ben de bisiklete biniyorum." dedi. Bağdat Caddesi'ndeki polis ekipleri ise vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy, Bağdat, DHA, Güncel
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