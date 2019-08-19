Haberler» Güncel» Haber

SAHİLLER YERLİ HALK VE TURİSTLERE KALDI

Turizmin başkenti Antalya'da Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinden sonra sahillerdeki yoğunluk azaldı.

19.08.2019 16:08
SAHİLLER YERLİ HALK VE TURİSTLERE KALDI
Turizmin başkenti Antalya'da Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinden sonra sahillerdeki yoğunluk azaldı. Sahillerde yerli halk ve yabancı turistler yüzdü.
Kurban Bayramı tatilinde turizmin gözde merkezlerinden Antalya'ya 700 bin ziyaretçi geldi. Oteller yüzde 100 oranında doldu. Kurban Bayramı'nda gelen yerli turist sayısıyla turizmcilerin yüzü güldü. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler memleketlerinin yolunu tutarken, sahiller de yerli halka ve yabancı tatilcilere kaldı.
Torunlarıyla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen 67 yaşındaki Ayşe Bacak, güneşin ve denizin tadını çıkardıklarını söyledi. Kurban Bayramı'nda sahillerin çok kalabalık olduğunu belirten Bacak, Konyaaltı Sahili'nin yine de dolu olduğunu söyledi.
SAHİLLER YERLİ HALK VE TURİSTLERE KALDI

Konyaaltı Sahili, Kurban Bayramı, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:50   ABD'li Komutan, Katarlı yetkililerle bölgesel gelişmeleri görüştü
16:48   Kadıköy'de iki ayrı dünya bir arada: Çizgi ve sahaf
16:48   Merzifon Havalimanı'ndan temmuzda 11 bin 322 yolcu uçtu
16:48   Kosta Rika'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 25'e çıktı
16:48   "Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesi kentin istikrarını bozar"
16:47   Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (12)
16:47   Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza