Haberler» Güncel» Haber

SAHİLLER YERLİ HALK VE TURİSTLERE KALDI

19.08.2019 16:08 SAHİLLER YERLİ HALK VE TURİSTLERE KALDI


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:50   ABD'li Komutan, Katarlı yetkililerle bölgesel gelişmeleri görüştü
16:48   Kadıköy'de iki ayrı dünya bir arada: Çizgi ve sahaf
16:48   Merzifon Havalimanı'ndan temmuzda 11 bin 322 yolcu uçtu
16:48   Kosta Rika'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 25'e çıktı
16:48   "Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesi kentin istikrarını bozar"
16:47   Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (12)
16:47   Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza