Sahillerde tatilciler deniz keyfi yaşadı

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde tatil yapanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak denize girdi.

28.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:28
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde tatil yapanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak denize girdi.
Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Kuşadası ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.
Kadınlar Denizi Plajı ile Sevgi Plajı'na gidenler, genel anlamda Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak denize girdi. Bazı vatandaşlar da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.
Didim ilçesinde de dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.
Polis ve jandarma ekiplerinin zaman zaman tatilcilere sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunduğu gözlendi. Sahillerde tatilciler deniz keyfi yaşadı

Kaynak: AA

Etiketler: Kuşadası, Didim, Ege, Güncel, Haber

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