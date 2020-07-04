Sahillerde tatilciler yoğunluk oluşturdu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri sahillerinde tatilciler yoğunluk oluşturdu.

04.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:35
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri sahillerinde tatilciler yoğunluk oluşturdu.
Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği Kuşadası'nda tatilciler, sahillere akın etti.
Vatandaşlar, Kadınlar Denizi, Sevgi ve Kuştur plajlarında yoğunluğa neden oldu.
Doğası, endemik bitki türleri ve koylarıyla dikkati çeken Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da vatandaşların tercih ettiği yerler arasında yer aldı.
Didim ilçesinde ise dünyaca ünlü Altınkum ve Akbük sahillerinde vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.
Tatilcilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına kısmen uydukları gözlemlendi. Sahillerde tatilciler yoğunluk oluşturdu

Kaynak: AA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, Didim, Ege, Güncel, Haber
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