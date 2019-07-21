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Sahillerde yoğunluk

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

21.07.2019 17:23
Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Ereğli ve Alaplı ilçeleri arasındaki 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki plajların yanı sıra Köseağzı mevkisindeki sahile akın eden vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.
En yoğun günlerinden birini yaşayan plajlara erken saatlerden itibaren aileleriyle gelen tatilcilerden bazıları kumsalda çocuklarıyla oynadı, bazıları da serinlemek için sık sık denize girdi.
Sahil şeridinde 9 gözetleme kulesinde 15'e yakın cankurtaran jet-ski ve bot ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı görev yapıyor. Sahillerde yoğunluk
Kaynak: AA
Zonguldak, Alaplı, Güncel

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