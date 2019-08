"Sahilleri temizlemeden buradan gitmeyeceğiz" - DÜZCE

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Düzce 'de yaşanan selin ardından turizmin olumsuz etkilenmemesi için mücadele ettiklerini ifade ederek " Akçakoca 'yı eski günlerine kavuşturmak, temiz sahillerini eski haline getirmek için bakanlık olarak mücadele veriyoruz. Tertemiz sahil ve deniz oluncaya kadar da buradan gitmeyeceğiz." dedi.Birpınar, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal'dan bölgedeki çalışmalar hakkında kaymakamlık binasında bilgi aldı.Daha sonra Bakan Murat Kurum'un talimatı ile Edilli Plajı'nda temizlik çalışması yapan 50 kişilik ekip ve 6 dalgıcı ziyaret eden Birpınar, çalışanlara kolaylıklar diledi.Ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Birpınar, 17-18 Temmuz tarihlerinde Düzce ve Sakarya çevresinde olağan dışı yağışlardan dolayı büyük bir sel felaketi meydana geldiğini ve bu olayda 4'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum sağlaması gerektiğini aktaran Birpınar, "Öncelikle Türkiye'nin başı sağ olsun, yöredeki vatandaşlarımızın başı sağ olsun, ailelere de sabır diliyorum. Tabi bu inanılmaz bir yağıştı, ilkim değişikliğinden kaynaklanan. Metrekareye yaklaşık 160 kilograma yakın yağış düştü ki, bu bir senede oluşan yağışın yarısı bir saatte oluşmuştu. Bu yoğun yağış ve beklenmedik hava olayları sürekli olmaya başladı, bu da ilkim değişikliğinin bir parçası. Buna uyum sağlamak zorunda olduğumuzu biliyoruz." diye konuştu.İklim değişikliğinin can kaybına yol açmasının yanında farklı sektörleri de olumsuz etkilediğini anlatan Birpınar, şöyle konuştu:"Bunun etkileri de maalesef, turizme, tarıma, hayvancılığa hem de alt yapıya ciddi zararlar vermeye başladı ve bu süreç devam ediyor. Bunun öncesinde Doğu Karadeniz'de de aynı şeyler yaşanmıştı. Hem can kayıpları oluyor hem de mal kayıpları olmaya başladı. Bunlara karşı uyum sağlamak ve tedbir almak lazım. Öncelikle bu dere yataklarında bulunan, ki bizim tespit ettiğimiz 500'e yakın bina hasar gördü. Bunun içinde 197 tanesi yıkılmayı bekleyen, 66 tanesi özellikle heyelandan dolayı zarar gören yapılar var."Birpınar, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün ve Düzce İl Müdürlüğünün bütün tespitleri yaptığını ve bunları yıkacaklarını, vatandaşları daha uygun yerlerde oturtacaklarını söyledi.Geçen haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte bölgede incelemelerde bulunduklarını aktaran Birpınar, şunları kaydetti:"Turizm cenneti olan bu güzel ilçemizi, İstanbul'a çok yakın olan, günübirlik gelinebilecek yeri, tekrar eski günlerine kavuşturabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak öncelikle buradaki sahilleri, plajları ve dere ağızlarını temizlemek istediğimizi söyledik, bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ekipleri buraya geldiler. Şu an burada 3 gündür temizlik çalışmalarına devam ediyorlar. Yaklaşık 60 kilometrelik bir sahil şeridini, Melenağzı'ndan Akçakoca'nın ilerisine kadar, bütün bu sahili tertemiz yapacağız. Sadece sahilde değil, denizin içerisinde bulunan kütük ve atıkları da çıkarmak için 6 dalgıcımız burada sürekli çalışıyor. Ayrıca derelerden biriken o milleri de buradan çıkarmak istiyoruz. Akçakoca'yı eski günlerine kavuşturmak, temiz sahillerini eski haline getirmek için bakanlık olarak mücadele veriyoruz. Tertemiz sahil ve deniz oluncaya kadar da buradan gitmeyeceğiz."Birpınar, "Bu felaketler devam edebilir" diyerek "Bunlara karşı tedbir almamız lazım, çalışmamız lazım. İklim değişikliği maalesef çok ciddi bir şekilde etkiliyor. İklim değişikliğine çok fazla sebep olan bir ülke değiliz, tarihi sorumluluğumuz yok ama bundan çok fazla etkilenen ülkeyiz. Hem Akdeniz hem Karadeniz havzası ciddi hortumların geldiği, acayip hava olaylarının meydana geldiği bir ortam yaşamaya başladık, o günler geliyor. Dolayısıyla tedbir almamız lazım. Özellikle dere yataklarında bulunan vatandaşlarımızın daha tedbirli olması lazım, belediyelerimizin önceden tedbir alması lazım. Meteorolojinin haberlerine iyi kulak vermemiz lazım." ifadelerinde bulundu.Trabzon'da Bakan Kurum'un İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıklarını kaydeden Birpınar, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu sadece Doğu Karadeniz için değil, aynı zamanda Batı Karadeniz için yapılmıştı. Bütün diğer bölgeler için de bunu yapacağız. Eylem planları içerisinde mutlaka uyum süreci, depreme nasıl uyum sağlıyorsak, deprem bir afetse, bu iklim değişiklikleri de karşımıza afet olarak çıkıyor. Buna nasıl uyum göstereceğimizi orada 14 maddede açıklamıştık, bunu bütün bölgeler için yapacağız."