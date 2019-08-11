Sahillerin güvenliği bayramda 'atlı' birliklere emanet

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği atlı polis timleri, Kurban Bayramı süresince 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahil şeridi ve Belek turizm merkezinde devriye görevi yapacak. Arife günü başlayan devriye sırasında, tatilciler atlı polis timine yoğun ilgi gösterdi.Antalya'da sahillerde Kurban Bayramı boyunca görev alacak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Birliği ekipleri, sahile indi. Polis ekiplerinin araçla giremediği sahil bölgelerinde görev alacak atlı polisler, hem güvenliği sağlayacak, hem de bayram boyunca düzenlenecek etkinliklerde görev alacak. İki at ve binicileri gerek yaz sezonu, gerekse bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde sürekli devriye atacak.YOĞUN İLGİ GÖRÜYORLARAtlı ekipler, sahile gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı tatilciler polislerle sohbet edip, atları sevme şansı buldu, fotoğraf çektirdi. İstekleri kırmayan polisler, bazı çocukları da atlara bindirerek bir süre gezdirdi. Polis araçlarının giremediği park, bahçe ve sahillerde görev yapan atlı polisler, gösterilen ilgiden oldukça memnun.Bayram süresince sahilde devriye yapacaklarını belirten atlı polis memuru Davut Kaymaz, "Devriyemiz sırasında vatandaşlardan olumlu tepki alıyoruz. Özellikle çocuklar çok ilgi gösteriyor. Bu bizim için çok önemli. Çünkü çocukların polise ilgisini, hayvan sevgisini çok önemsiyoruz. Yakınlıkları bizi mutlu ediyor" dedi.İKİ CANLININ TEK VÜCUT OLDUĞU GÖREVAtlı polis memuru Yusuf Demirel ise polis, vatandaş ve hayvanların iç içe olduğu bir devriye görevini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Demirel, "İki canlının aynı anda hareket edip tek vücut olduğu bir görevdir atlı polis. Bizim diğer polis timlerinden farkımız, araçlı ekiplerin giremediği yerlere atlarımızla çok rahat şekilde girip devriye görevimizi yerine getirebiliyoruz" diye konuştu.Atlı Polis Grup Amiri başpolis Nevzat Budak ise Konyaaltı ve Belek sahillerinde iki timin görev yaptığını kaydetti. Bayram süresince devriyelerin devam edeceğini anlatan Budak, "Vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi bizi çok mutlu ediyor. Ekiplerimizle fotoğraf çektiren vatandaşlarımız polislerimizle de sohbet ediyor, tanışma imkanı yakalıyor" dedi.Vatandaşlar ise atlı polisleri karşılarında gördüklerinde çok heyecanlandıklarını söylüyor. Kimisi çocuklarıyla atları seviyor, kimisi de öz çekim yaparak sosyal medya hesaplarında görselleri paylaşıyor.