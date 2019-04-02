Şahin Akmeşe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TUNCELİ HOZAT belediye başkan adayı olan Şahin Akmeşe isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TUNCELİ HOZAT ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Şahin Akmeşe isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TUNCELİ HOZAT adayı Şahin Akmeşe kimdir? Bağımsız TUNCELİ HOZAT adayı Şahin Akmeşe yüzde kaç oy aldı?

Şahin Akmeşe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TUNCELİ HOZAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Şahin Akmeşe HOZAT ilçesinde % 7,68 oranında oy almıştır. HOZAT ilçesinde % 7,68 oranında oy olan Şahin Akmeşe adlı Bağımsız adayı toplamda 180 adet oy sayısına ulaştı.

TUNCELİ HOZAT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.