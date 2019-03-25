Şahin "Alnımızın Akı ile Bu Seçimi Alıyoruz"

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AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, eşi Feyza Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililer ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Kavaklık Mahallesi Doruk ve Göçmenler Sokak'ta proje kataloğu dağıtımı gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Şahin, "Ereğli halkı kararını vermiş, gönüllerde yer etmişiz, kazanan Ereğli olacak" dedi.70 günü aşkın süredir kapı kapı gezdiklerini söyleyen AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, gönüllere girmeyi başardıklarını, bu saatten sonra seçimi kazandıklarını söyledi. Şahin konuşmasında "Hangi kapıya gitsek güler yüz ile karşılaşıyoruz. Ereğli için yürümüyor, koşuyoruz. İnşallah 31 Mart Yerel seçimlerinden sonra da aynı hız ile koşacağız. Çünkü halkımız artık kavga değil, hizmet istiyor. Genç dinamik kadroya güveniyor. Biz halkımıza efendi değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Ereğli'mizin her mahallesinin sorunlarını biliyoruz. Sağ olsun halkımız bize güveniyor. Projelerimiz hayali projeler değil, ayakları yere sağlam basan projelerdir. Her şeyden önce projelerimizin teminatı da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hayata geçiremeyeceğimiz hiçbir projeyi kataloglarımıza yazıp, diğer adaylar gibi Ereğli halkını kandırmıyoruz. Bizim arkamızda Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve Ereğlili hemşerilerimiz var. Ereğli'nin başına talih kuşu kondu. 1 aylık süreçte Ereğli'mizde Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızı ağırladık. Bu tarihte bir ilktir, Ereğli için de kaçırılmayacak fırsattır. İnşallah alnımızın akı ile bu seçimi alıp, kendimize değil, kentimize kazandıracağız. Ereğli'yi mutlu temeller üzerine inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.Erol Şahin'e inandıklarını ve güvendiklerini dile getiren mahalle sakinleri ise Ereğli'nin bir beş yıl daha kaybetmemesi için kendisine oy vereceklerini söyledi. - ZONGULDAK