Şahin: "Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına Yeniden Müracaatlarımızı Gerçekleştireceğiz"

- AK Parti Ankara
İl BaşkanlığıAK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Seçime Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki
'nin oyları bin 805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle hukuki süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz."
Fatih Şahin, AK Parti, Ankara, Güncel
Kaynak: AA