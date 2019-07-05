05.07.2019 16:40
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Şahin avcısına suçüstü

Şahin avcısına suçüstü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şahin avcılığı yaptığı tespit edilen şahsın otomobiline el konularak 4 bin 462 TL para cezası uygulandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şahin avcılığı yaptığı tespit edilen şahsın otomobiline el konularak 4 bin 462 TL para cezası uygulandı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine Şarkışla ilçesinde Şahin avcılarına yönelik av koruma ve kontrol faaliyeti düzenlendi. Yapılan koruma faaliyetlerinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında nesli tükenmekte olan Şahin avlayan bir şahıs tespit edildi. Ekipler, şahsa 4 bin 462 TL para cezası keserken avda kullandığı tespit edilen otomobile el konuldu. Yapılan araştırmalarda şahsın avda kullandığı 5 adet güvercin ile çok sayıda şahin başlığı, tuzak ve kefenlere de el konuldu. - SİVAS
Kaynak: İHA
Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa

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