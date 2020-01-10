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Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Dünyanın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliği hakkıyla ifa eden gazetecilere ve tüm basın çalışanlarına başarılar ve esenlikler diliyorum.

10.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:06Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Dünyanın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliği hakkıyla ifa eden gazetecilere ve tüm basın çalışanlarına başarılar ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Şahin, çok sesli basının, demokrasilerin vazgeçilmez gereği ve teminatı olduğunu belirtti.
Şahin, mesajında şunları kaydetti:
"Basın, toplumların doğru bilgilendirilmesi ve alma hakkının tam manasıyla kullanılmasında rolü olan önemli bir güçtür. Bu gücün toplumsal sorumluluk bilinciyle, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesine uygun bir şekilde kullanılması, kamuoyu adına bir denetleme gücü oluşturarak demokrasinin gelişimine katkı sağlar. Dünyanın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliği hakkıyla ifa eden gazetecilere ve tüm basın çalışanlarına başarılar ve esenlikler diliyorum."

Gazeteciler Günü, Ankara Valisi, Vasip Şahin, Güncel

Kaynak: AA

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