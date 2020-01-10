Haberler » Güncel » Şahin'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı - Haber

Şahin'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Devlet-millet ilişkisinin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesinde, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini esas alan bir hassasiyetle sunulmasında en önemli mesuliyet mülki idare amirlerimizindir.

10.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:16Şahin'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Devlet-millet ilişkisinin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesinde, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini esas alan bir hassasiyetle sunulmasında en önemli mesuliyet mülki idare amirlerimizindir." değerlendirmesinde bulundu.
Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, mensubu olmaktan büyük onur duyduğu mülki idare amirliği mesleğinin bu anlamlı gününde, vazifesini ideale dönüştürerek hizmet aşkıyla ifa eden tüm meslektaşlarının 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.
Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Devlet-millet ilişkisinin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesinde, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini esas alan bir hassasiyetle sunulmasında en önemli mesuliyet mülki idare amirlerimizindir. Bugün de Türk devlet geleneğinin bilgi ve tecrübe birikimini modern yönetim anlayışının gerekleriyle birleştirerek hizmete devam etmektedirler.
Bu vesileyle görevi başında şehit olanlar başta olmak üzere hayatta olmayan idarecilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, yurdumuzun dört bir köşesinde milletimizin huzuru, refahı ve devletimizin bekası için fedakarca çalışan tüm meslektaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum."

Ankara Valisi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:08  KADIKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI; MERAKLI VATANDAŞLAR POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI - Haber
11:08  Başakşehir'de iş yeri yangını nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi - Haber
11:08  Antarktika'dan getirilen iki bitki türünün DNA'sı inceleniyor - Haber
11:08  Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Haber
11:04  Bu kez başkan sordu, gazeteciler cevapladı - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 11:13:19