Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şahin'den halk günü için akıllı çözüm

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her hafta Cuma günü yaptığı halk gününü korona virüsü (COVID-19) salgını tedbirleri nedeniyle telekonferans yöntemiyle düzenledi.

27.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:29
Şahin'den halk günü için akıllı çözüm
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her hafta Cuma günü yaptığı halk gününü korona virüsü (COVID-19) salgını tedbirleri nedeniyle telekonferans yöntemiyle düzenledi.

Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınla halkla bir araya geldi, soruları yanıtladı. Korona virüs tehdidine karşı bütün vatandaşlarla birlikte beraber çalışarak üstesinden gelineceğini söyledi. Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran korona virüs salgınına karşı önlemler sıkılaştırılırken sosyal belediyecilik alanında "Gaziantep Modeli" oluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her hafta Cuma günü yaptığı halk buluşmasına yeni bir soluk getirdi. Şahin, tedbirler kapsamında kalabalık ortamların tehlikesini göz önünde bulundurarak vatandaşları sosyal medyadan dinledi. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayında vatandaşlarla buluşan Şahin, korona salgınına karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve yapılan dezenfekte çalışmalarını anlattı. Konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Şahin, merak edilenleri cevapladı, talepleri ilgili birimlere yönlendirdi. Salgın tehdidinin bütün kurumlar ve halkla birlikte alt edileceğinin altını çizdi. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan olan sokak hayvanları ve Hayvanat Bahçesi'nin durumu hakkında konuşan Şahin, gerekli bütün tedbirlerin alındığını belirtti. Salgın tehdidinin ortadan kalkmasından sonra Hayvanat Bahçesi'nin açılacağını söyleyen Şahin, sokak hayvanları için de gerekli vitaminli yiyeceklerin günlük yiyecek noktalarına konulduğunu söyledi.

Şahin, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ise "Alo 153" hattından başvuru yaparak valilik ile koordineli olarak ulaşılacağını, bu konuda hassas davranılacağını iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Şahin'den halk günü için akıllı çözüm - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 12 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 18:52: Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan bu akşam yayımlanacak programa konuk olacak - Haber 18:52: Singapur'dan Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara "hapis" cezası - Haber 18:51: Rusya'da Müslümanlar, internetten canlı yayınlanan cuma namazına evlerinden katıldı - Haber 18:50: Cide'de tüm otobüs firmaları seferlerini iptal etti - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber