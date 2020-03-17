Şahin'den müjdeli haber
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge gereğince korona virüsü önlemleri kapsamında kapatılma kararı alınan belediye ve belediyeye bağlı çalışan şirketlerin işletme sahiplerinden geçici bir süreliğine kira alınmayacak, nisan ayında...
17.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:25
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge gereğince korona virüsü önlemleri kapsamında kapatılma kararı alınan belediye ve belediyeye bağlı çalışan şirketlerin işletme sahiplerinden geçici bir süreliğine kira alınmayacak, nisan ayında ise kiracılara yüzde 50 indirim yapılacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, küresel anlamda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kriz haline gelen korona virüsü için tehlikenin artmasını önlemek hedefinden hareketle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgenin detaylarında bulunan hususlar çerçevesinde uygulanan karara dikkat çekerek esnafın ve tüccarın yanında yer aldı.
Dünya gündeminde büyük ses getiren ve küresel anlamda bir salgın haline dönüşen korona virüs (COVİD-19) nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde geçici bir süreliğine kapatılma kararı alınan iş yerleri için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Bu kapsamda büyükşehire bağlı şirketlerin işletmesini üstlenen kiracılarından işe başlangıç süresi boyunca kira alınmayacak, nisan ayında ise yüzde 50 indirim yapılacak.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına devam ederken bünyesinde bulundurduğu hizmet alanlarını geçici bir süreliğine kapatarak halk sağlığının korunması yönündeki çalışmalarını ise sürdürüyor. - GAZİANTEP
Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, küresel anlamda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kriz haline gelen korona virüsü için tehlikenin artmasını önlemek hedefinden hareketle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgenin detaylarında bulunan hususlar çerçevesinde uygulanan karara dikkat çekerek esnafın ve tüccarın yanında yer aldı.
Dünya gündeminde büyük ses getiren ve küresel anlamda bir salgın haline dönüşen korona virüs (COVİD-19) nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde geçici bir süreliğine kapatılma kararı alınan iş yerleri için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Bu kapsamda büyükşehire bağlı şirketlerin işletmesini üstlenen kiracılarından işe başlangıç süresi boyunca kira alınmayacak, nisan ayında ise yüzde 50 indirim yapılacak.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına devam ederken bünyesinde bulundurduğu hizmet alanlarını geçici bir süreliğine kapatarak halk sağlığının korunması yönündeki çalışmalarını ise sürdürüyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel
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