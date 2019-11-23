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Şahin'den Öğretmenler Günü mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, toplumların ruh ve karakterinin şekillenmesi ile medeniyetlerin inşasında en büyük rolün öğretmenlerde olduğunu bildirdi.

23.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:58Şahin'den Öğretmenler Günü mesajı
Ankara Valisi Vasip Şahin, toplumların ruh ve karakterinin şekillenmesi ile medeniyetlerin inşasında en büyük rolün öğretmenlerde olduğunu bildirdi.
Vali Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, irfan pınarları olan öğretmenlere şükranlarını sundu.
Toplumların ruh ve karakterinin şekillenmesi ile medeniyetlerin inşasında en büyük rolün öğretmenlerin olduğunu aktaran Şahin, öğretmenliğin peygamber mesleği; şefkat ve özveri isteyen, meşakkatli ve mesuliyeti hayli ağır bir meslek olduğunu ifade etti.
Şahin, öğretmenin işinin eğitmek ve talim olduğuna dikkati çekerek, "Öğretmen, yoğurarak şekil verir ve sadece bilgi değil tavır da öğretir. Bilginin davranış haline dönüşmesi, o bilginin içselleşmesi ve duygularla bütünleşmesiyle mümkündür. Dönüştürücü bir güce sahip olan öğretmenler, inanmayı, başarmayı, ahlaklı olmayı ve insana dair bütün erdemleri öğretme çabası gösteren toplum rehberleridir." ifadelerini kullandı.
Eğitimli bir gençliğin ülkenin yarınları için en önemli sigorta olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Mesleğine yüreğini koymuş idealist öğretmenlerce maddi ve manevi açıdan iyi yetiştirilmiş sağlam bir gençlik, temeli sağlam bir gelecek demektir. Bu duygu ve düşüncelerle yurdumuzun her köşesinde azim ve sabırla görev yapan saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum. Görevlerini yapmış olmanın huzuruyla emeklilik günlerini geçiren öğretmenlerimize de hürmetlerimle birlikte uzun bir ömür temenni ediyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Valisi, Vasip Şahin, Güncel

Kaynak: AA

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