28 Şubat 2019, 19:33
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Şahin K. Sosyal Medya Hesabından İsyan Etti: Hırsımdan Sarsıldım, Ağladım

Oynadığı yetişkin filmlerle ünlenen oyuncu Şahin K. sosyal medya hesabından aşevi arabasından lüks bir aracın ekmek almasına isyan ederek, "Hırsımdan sarsıldım, ağladım." ifadelerini kullandı.

Yetişkin filmlerinin ünlü oyuncusu Şahin K., sosyal medya hesabından dikkat bir paylaşımda bulundu. Takipçisinden gelen bir mesajı yayımlayan Şahin K., "Yazıklar olsun, lanet olsun" diye isyan etti.

"BU DEVLET KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİL"

Ankara'da belediyenin aşevi aracından ihtiyaç sahibi olmayan, kendilerine ait lüks bir araçla gelen iki kişinin, aşevi aracından 15 ekmek aldığını belirten takipçisinin mesajını paylaşan Şahin K., "Bu devlet kimsenin babasının mali değil. Kaynakları da ihtiyaç sahibi olmayan peşkeş çekilemez" diye yazdı.

"15'ER EKMEK ALDI"

Şahin K., olayı anlatan takipçisinin, "Aşevi aracı geldi. iki 'Toki apartman görevlisi' ki, bunlar kadrolu işçiler, 15'er ekmek aldı. ikinci fotoğrafta ki şahıs 60 bin TL değerindeki Renault-Megane aracına (sordum, araç o görevlinin malı imiş) binip gitti. Bakakaldım... Hırsımdan sarsıldım, ağladım" notunu da paylaştı.

Şahin K, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (18)
PAPAZ: Esra çok izledin galiba
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ŞUKUFE: Gerçekten çok başarılı bir oyuncu
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SEN YORUM YAPMA ŞAHİN K: Başkasını düzeltmek istiyorsan önce kedini düzelt sonra gel eleştirirsin bizde o zaman dikkate alırız sen bu halinle çok önemsenmezsin şahin k sözlerinde öyle
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ESRA: Filmlerin görüntü kalitesi biraz düşük.
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