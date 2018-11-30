Şahin Kendirci'den İlk Video Klip "Sen Yanlış Yaptın"!

Şahin Kendirci
, geçtiğimiz hafta 3 şarkının yer aldığı "ADANA'YA GEL GİDEK" isimli çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Müslüm Gürses
'in yıllar önce yorumladığı "ADANA'YA GEL GİDEK", "SEN YANLIŞ YAPTIN" ve "ALDANMA ÇOCUKSU MAHSUN YÜZÜNE" eserlerini yeniden seslendiren Şahin Kendirci, EP'nin ilk video klibini ise "SEN YANLIŞ YAPTIN" şarkısına çekti.
Sözü Halit Çelikoğlu, müziği Yunus Bülbül, düzenlemesi Suat Sakarya
imzası taşıyan "SEN YANLIŞ YAPTIN"ın yönetmen koltuğuna Burak Sesli oturdu. Avrupa
Müzik markasıyla yayınlanan "SEN YANLIŞ YAPTIN"ı tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.
Müslüm Gürses,Şahin Kendirci