Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında? Şahin Kendirci nereli?

Bir dönem Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ekranlara gelen Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci, O Ses Türkiye'ye katıldı ve sesiyle jüriyi büyüledi. Seda Sayan'ı seçen Zeliha Kendirci'nin Ağabeyi Şahin Kendirci'nin hayatı ve ailesi merak konusu oldu. Şahin Kendirci hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Kendirci, aslen Şanlıurfalı'dır. 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgisi olan Kendirci 'Yetenek Sizsiniz' yarışması ile popüler oldu. Bu yarışmanın ardından 2014'de 'O Ses Çocuklar' yarışmasına da katılarak yarışmadan birinci ayrılmıştı.

Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile sinemaya adım attı. 26 Ekim 2018 tarihinde Müslüm' filmide Müslüm Gürses'in küçüklüğünü canlandırdı.