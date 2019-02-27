Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile birlikte Aktaş Holding, Renowa Ofis Mobilya ve İzmakpar firmalarını ziyaret eden Şahin, NOSAB-NİLSIAD yönetimleriyle bir araya geldi. Görükle'de de temaslarda bulunan Necati Şahin, "Değerli Şehir Nilüfer" başlığıyla projelerini 6 Mart günü basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracağını söyledi.

45'e yakın projeyi Nilüferliler'in beğenisine sunmak için heyecanla beklediğini belirten Şahin, "Nilüfer proje görecek" dedi.

'20 YILDA NE YAPTIN'

CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e sert eleştirilerde bulunan Şahin, "Biri kalkmış insanlarımızla alay edercesine 'yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' diyor. Bunu diyene sormazlar mı; 20 yıldır yönettiğin şehirde ne yaptın? Eğer dediğin şey, rantsal dönüşüme çanak tutmaksa, yeşil alanları birilerine peşkeş çekmekse, asfaltsız sokaklarsa, mahalle meclislerinde LGBT kontenjanı diye bir safsata uydurmaksa Bursa ve Nilüfer halkı buna izin vermez bilesin.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş Bursa için ses getirecek projelerini Pazar günü açıklayacak. Biz de 6 Mart günü birbirinden değerli, Nilüfer'e yakışan onlarca projeyi kamuoyuyla paylaşacağız. Bunlar arasında 5 tanesi var ki Nilüfer'e çok yakışacak ve çok ses getirecek. Projelerimiz laf değil icraat için yola çıktığımızı gösterecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler