Şahin Reçber Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR GÖMEÇ belediye başkan adayı olan Şahin Reçber isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR GÖMEÇ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Şahin Reçber isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR GÖMEÇ adayı Şahin Reçber kimdir? BTP BALIKESİR GÖMEÇ adayı Şahin Reçber yüzde kaç oy aldı?

Şahin Reçber Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR GÖMEÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Şahin Reçber GÖMEÇ ilçesinde % 0,70 oranında oy almıştır. GÖMEÇ ilçesinde % 0,70 oranında oy olan Şahin Reçber adlı BTP adayı toplamda 63 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR GÖMEÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.