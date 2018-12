Şahin: "Samsun'u Dünya Tanıyacak"

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:40



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:40

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "19 Mayıs'ın 100'üncü yılında gerçekleştirilecek etkinlikler ile Samsun'u tüm dünya tanıyacak" dedi.Başkan Zihni Şahin, Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği yöneticileri ile Sevgi Kafe'de düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Zihni Şahin, Dernek Başkanı Prof. Dr. Metin Eker ve yöneticilere 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında Samsun'da düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.100'üncü yıla büyük kutlamaSözlerine, "Samsun sevdasını taşıyan insanlarla bir arada olmak beni çok mutlu ediyor" diyerek başlayan Başkan Zihni Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı kentimizde 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı için çok önemli projeler hazırlıyoruz. Düzenlenecek geniş kapsamlı etkinlikler ve kutlama programları ile Samsun'u dünyaya duyuracağız. Bu çalışmaları yaparken sizlerle birlikte olursak çok daha güzel işlere imza atarız" ifadelerini kullandı."Sanat ve kültüre daima destek"Dernek yöneticilerinden kutlamalar ile ilgili fikir ve görüşlerini paylaşmalarını isteyen Başkan Zihni Şahin, "Sanat adına, kültür adına atılan her adıma destek olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında Samsun'un tanıtımı adına yapılacak her çalışmaya da destek olacağız. Herkesin bir önerisi olacaktır. Aklınıza gelen her türlü fikri bizimle paylaşın" diye konuştu.Dernek yöneticileri de Başkan Zihni Şahin'i 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı için hazırladığı ve programladığı etkinlik ve kutlama programları için kutlayarak, "Sizlerin bu çabası her türlü takdirin üzerinde. Bizler de 19 Mayıs'ın, kurtuluşun ve kuruluşun şehri Samsun'a yakışır etkinlikler için elimizden gelen desteği sizlere vermeye hazırız" dediler. - SAMSUN