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Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım ve hayvancılık sektörünün öncü firmalarını ziyaretini sürdürdü.

14.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:42Şahin,
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım ve hayvancılık sektörünün öncü firmalarını ziyaretini sürdürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım ve hayvancılık sektörünün öncü firmalarından ilçesinde bulunan Kayseri Şeker Fabrikası iştiraki olan Pandoğa Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Gebe Düve Süt ve Üretim Tesesi'ni ziyaret etti.

İl Müdürü Şahin; " Bakanlığımızın yoğun katılımlarla gerçekleştirdiği Tarım Orman Şurası' nda alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılında tamamlanmasını planladığı eylemler içerisinde bulunan 'Damızlık Düve Üretim Merkezleri Kurulması ve Elit Sürülerin Oluşturulması' amacına ulaşılabilmesi adına böyle tesislerin hem yeni girişimcileri cesaretlendirmesi hem de mevcut işletmelere örnek oluşturması açısından önemli misyonları bulunmaktadır " dedi. - KAYSERİ

Mustafa Şahin, Kayseri Şeker, İncesu, Güncel

Kaynak: İHA

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