Şahin Şerifoğulları Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Elazığ belediye başkan adayı Şahin Şerifoğulları oldu. AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları, Elazığ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Elazığ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Elazığ belediye başkan adayı Şahin Şerifoğulları ile ilgili seçim sonuçları ve Elazığ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Elazığ belediye başkan adayı Şahin Şerifoğulları oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Elazığ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Elazığ aday yarışı ve Elazığ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Elazığ Seçim Bilgileri

Elazığ belediyesi için toplam sandık sayısının 739 olduğu belirlendi.

Elazığ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 734 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Elazığ belediyesi için katılım oranının ise % 78,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Elazığ toplam seçmen sayısının ise 241.886 olduğu belirlendi.

Elazığ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 188.767 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Elazığ belediye başkan adayı olarak gösterilen Şahin Şerifoğulları, Elazığ yarışında % 40,43 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Şahin Şerifoğulları toplamda 72.866 adet oy sayısına ulaştı.

Şahin Şerifoğulları Kimdir?

Şahin Şerifoğulları ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Fırat Universitesi Tarih Bölümünden mezun olan Şerioğulları, akaryakıt istasyonu, inşaat ve güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapıyor. Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürüten Şerifoğulları, birçok sivil toplum kuruluşunda da görev aldı. Evli ve üç çocuk babası Şerifoğulları, AK Parti 27. dönem Elazığ 5. sıra milletvekili adayıydı.

AK Parti Elazığ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.