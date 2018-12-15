Şahin Tepesi 4. Bölümü Yayınlandı! 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Para ve aşk mücadelesini iki kadın üzerinden anlatan dizide bu hafta yeni gelişmeler oldu. Kocası ve çocuklarını elinde tutmaya çalışan Tuna, yeni planlar peşindeyken gençlerin aşkı için yeni sinyaller verildi. Meleği hayatından çıkarmak için planlar yaparken hesaplanamayan gelişmeler Tuna'yı zor durumda bıraktı. Şahin Tepesi'nde bu hafta yaşananlar ve gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

ŞAHİN TEPESİ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahin Tepesi ekrana gelen son bölümde hareketli dakikalar gerçekleşti. Tuna, büyük sırrının Mete'nin koz olarak kullandığını öğrendiğinde büyük panik yaşadı. Mete ise beklenmedik bir olayla köşkten uzaklaşmak zorunda kaldı. Bu durum Tuna'ya zaman kazandırırken Mete'yi durdurmak için harekete geçmesi gerekiyor. Birbirlerine çekim duymaya başlayan Efe ve Verda'nın yakınlaşmaları ikisini de farklı duygulara sürükledi. Bu yakınlaşmanın tanığı olan Tuna ise bu durumdan rahatsız ve filizlenen aşka engel olacağının sinyalini verecektir.

Melek'in üzerinde çalıştığı kokuyu hiç beklemediği bir anda bulması ona yeni yollar açtı. Üretime geçebilmek için bir ortağa ihtiyacı vardır. Ortak arayışında olan Melek'in durumundan haberdar olan Tuna, karşı atağa geçerken yapacağı hamle ile Melek'i bambaşka bir karara almaya mecbur bıraktı. Bu karar Ceylan tarafında da bazı dengelerin değişmesine sebep oldu. Olayların kontrolünü elinde tutmaya çalışan Tuna'ya asıl sürpriz beklemediği bir anda geldi. Deniz'in duygularına hakim olamaması Tuna için planlanması zor bir etken olmaktadır.

BÜYÜK SIRRIN BİR TANIĞI VAR

Dizinin son 20 dakikası heyecan doluydu. Tuna ve Deniz'in büyük sırrı saklama mücadelesi tam gaz devam ederken beklenmeyen bir tanık işleri değiştirdi. Tuna ve Deniz'in cinayeti işledikleri yerdeki tartışmaları, o geceki bir tanığın ortaya çıkmasını sağladı. Tanığın Tuna'ya polise gideceğini söylemesi üzerine, yolda tanığın biri tarafından öldürülmeye çalışıldığını görmekteyiz. Yolda Melek ve Demir tarafındanyarı baygın bulunan tanık hastaneye yetiştirilebilecek mi? Gerçekleri Melek ve Demir'e söyleyebilecek mi? Bu soruların cevabını 5. bölümde alacağız.

ŞAHİN TEPE'SİNİN 5. BÖLÜM FRAGMANI

Sadece 4. bölümü yayınlanan dizinin 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. "Son sahnedeki sorulara fragman cevap olabilecek mi ?" merak konusu oldu.