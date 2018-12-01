'Şahin Tepesi'nde Tuna'dan Beklenmedik Hamle!

DENİZ VE METE'NİN ŞOKE EDİCİ YÜZLEŞMESİ!

Ay Yapım imzalı 'Şahin Tepesi'nin dün akşam ekranlara gelen bölümünün finali, izleyicileri soluksuz bıraktı. Bu büyük gerçekle yüzleşen Deniz'in ne yapacağı merakla beklenecek.

Senaryosunu Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hilal Saral'ın üstlendiği 'Şahin Tepesi'nin dün akşam yayınlanan ikinci bölümünde tempo bir an bile düşmedi. Yaşadığı şoku atlatamayan ve Mete'den (İlhan Şen) ayrılmak isteyen Deniz, kendisi ve annesi Tuna'nın Mithat'ı göle attıkları sırada Mete'nin bu anı videoya çektiğini öğrendi. Mete'nin şantajıyla yüzleşen Deniz'in bu korkutucu gerçeği Tuna'ya anlatıp anlatmayacağı merakla beklenecek.

İşte, Mete'nin Deniz'e şantaj yaptığı final sahnesi:

TUNA VE MELEK KARŞI KARŞIYA!

İstanbul'da kalmaya, evi ve Şeb-i Verda markasını tutmaya karar veren Melek (Ebru Özkan Saban) karşısında Tuna'yı buldu. İkilinin yüzleşmesinde Tuna, Mithat'ın öldüğü akşam kaybolan bileziğini Cem'in (Mustafa Mert Koç) bulup bir kuyumcuya sattığını öğrenmesiyle harekete geçti. Melek'in tanışması için herkesi ve basını şirkete çağıran Tuna, polise de hırsızlık ihbarında bulundu. Cem'in apar topar karakola götürülmesi Melek'i ve Verda'yı (Aybüke Pusat) şoke etti.

Bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri de Tuna'nın oğlu Efe (Boran Kuzum) ile Verda'nın karşı karşıya geldiği an oldu. Efe'nin arabasıyla yanından hızla geçmesi sonucu telefonu kırılan Verda'nın intikamı sert oldu. Verda, Efe'nin arabasını boydan boya çizerken, Efe bunu yapanın onu aldattığı için Ezgi olduğunu düşünerek ona ağır sözler söyledi. Ezgi bu durum karşısında intihara teşebbüs ederken, Verda ise Efe'yle inatlaşmaktan vazgeçmedi.