'Şahin Tepesi'nin İmkansız Aşıkları Boran Kuzum Ve Aybüke Pusat!

23 Kasım Cuma akşamı ilk bölümüyle Atv ekranlarına gelecek 'Şahin Tepesi', dünyaca ünlü ölümsüz aşıklar Romeo ve Juliet'i andıran büyük bir aşk hikayesi anlatacak. Rol aldıkları dizilerdeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan ve ciddi bir hayran kitlesine sahip Boran Kuzum ve Aybüke Pusat, bu hikayenin kahramanları olarak ekran başındakilerin karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Melek Gençoğlu'nun yazdığı dizide Kuzum ve Pusat'ın hayat verdiği Efe ve Verda, hiç beklemedikleri bir anda aşkla tanışacaklar. İkili, sırlar ve gizemlerle dolu dünyada aşkları için verecekleri mücadeleye izleyicileri de ortak edecek.

'Şahin Tepesi'nin tutkulu aşk hikayesinin kahramanlarından Boran Kuzum, Efe'yi ve Verda ile aralarında yaşanacak aşkı şu sözlerle özetliyor: "Günümüz insan ilişkilerinde bireyler, öz benlikleri yerine maskeleriyle var olmaya ve öyle iletişim kurmaya başladı. Çoğu zaman bu kişiler taktıkları maskelerin farkında bile değiller artık. Efe de aile ilişkilerindeki ve etrafındaki bu yapaylığın farkında ve savunma mekanizması olarak kendisine de maske geliştirmiş bir genç. Durum böyleyken ilk defa olduğu gibi davranan, maskesiz bir kızla, Verda'yla karşılaşıyor. Ve kendi benliğini tanıyıp maskesini düşürmeye başlıyor bu aşkla."

Aybüke Pusat ise "Seversin kavuşamazsın aşk olur, aşkın en güzel tanımı. Romeo ve Juliet, Kerem ile Aslı… Verda ve Efe kavuşmak için nelerden vazgeçecekler? Birbirleri için kimlere karşı gelecekler? Verda'nın gözü karalığı onları kavuşturmaya yetecek mi? Ayrı dünyalarda süregelen hayatları kesişti artık. Verda, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapacak. Aşkı için sesini yükseltecek bu sefer" diyerek dizide izleyicinin, aşkın insanı nasıl değiştireceğine tanık olacağına vurgu yapıyor.

Boran Kuzum ve Aybüke Pusat'la birlikte Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç'un da başrolleri arasında yer aldığı 'Şahin Tepesi', 23 Kasım Cuma saat 20:00'da Atv ekranlarında olacak.