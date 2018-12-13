Şahin Tepesi'nin Verda'sı Aybüke Pusat Kimdir? Kaç Yaşındadır?

A TV'de yayınlanan Şahin Tepesi adlı dizideki rol arkadaşı Boran Kuzum ile adı aşk dedikodularına karışan Aybüke Pusat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Aybüke Pusat hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezun olan Pusat, daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne devam etti.

MISS TURKEY'DE 3. OLDU

15 Mayıs 2014 yılında düzenlenen ve Amine Gülşe'nin birinci olduğu Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu. 1.72 boyundaki güzel oyuncu, Eylül 2014'te ilk rol aldığı yapım olan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ve Barış Falay'ın olduğu Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başladı.

HEM OYUNCU HEM BALERİN

Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol alan Aybüke Pusat, 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde de rol aldı. Son olarak Aybüke Pusat, Atv'de yayınlanan Şahin Tepesi adlı dizide Verda Özden karakterine hayat verirken Zerin Tekindor, Boran Kuzum, Ebru Özkan gibi isimlerle birlikte rol alıyor. Pusat, oyunculuğa ek olarak balerin olarak, La Bayadere, Diana Et Faction ve Fındıkkıran gibi ünlü eserlerde de rol aldı.