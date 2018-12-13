Şahin Tepesi'nin Yakışıklı Oyuncusu Boran Kuzum Kimdir? Kaç Yaşındadır?

ATV'de yayınlanan Şahin Tepesi adlı dizideki rol arkadaşı Aybüke Pusat ile adı aşk dedikodularına karışan Boran Kuzum kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Boran Kuzum hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BORAN KUZUM KİMDİR?

Boran Kuzum, 1 Ekim 1992 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Yakışıklı oyuncu Kuzum, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamladı.

İLK ANALAR ve ANNELER DİZİSİNDE OYNADI

2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle ilk kez ekranlarda boy gösteren Boran Kuzum, Analar ve Anneler'de eczacı kalfası rolünü canlandırdı, Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalışma imkanı buldu. Lakin dizi uzun sürmedi ve ekranlara veda etti. Oyunculuk kariyerine 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle devam eden Boran Kuzum, bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol aldı ve ilk kez geniş kitlelerce tanındı.

VATANIM SENSİN DİZİSİYLE TANINDI

Boran Kuzum, asıl çıkışını Taylan Biraderler'in yönetmenliğinde çekilen, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin adlı dizide canlandırdığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yaptı. Kariyerinde büyük bir sıçrama yapmasını sağlayan bu dizi devam ederken yakışıklı oyuncu Cingöz Recai filminde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro'nun sahnelediği Martı oyununda Treplev karakterini canlandırdı. Boran Kuzum, son olarak Atv'de sevenleri ile buluşan Şahin Tepesi dizisinde Efe Akdora karekteri ile karşımıza çıktı.