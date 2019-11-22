Haberler » Güncel » Şahin, üniversiteli öğrencilerle sohbet etti - Haber

Şahin, üniversiteli öğrencilerle sohbet etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üniversite öğrencileriyle buluştu.

22.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:19Şahin, üniversiteli öğrencilerle sohbet etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üniversite öğrencileriyle buluştu. Şahin, deneyimlerini paylaştığı öğrencilere tavsiyelerde de bulundu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesinde bulunan Pusula Kitapevi'nde Gençlik ve Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca düzenlenen üniversite öğrencileriyle söyleşi programına katılan Fatma Şahin, öğrencilerin yaşamına ışık tutacak bilgiler verdi, onların sıkıntılarını dinledi.

Şahin: "Gençler, bizim hazinemiz"

Gençlere, yorgun olmalarına rağmen salonu doldurdukları için teşekkür eden Şahin, en büyük destekçilerinin gençler olduğu sürece kentin daha büyük başarılara imza atacağını söyledi. Şahin, "Çalışma arkadaşlarımla sizlere geldik. Çünkü bizim yaptığımız iş ekip işidir. Bu dönem biz belediyeyi yüzde 30 küçülttük ama gençlere özel müstakil bir daire başkanlığı olan Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı'nı kurduk. Sosyal işler en güçlü tarafımız. Çocuk dostu, kadın dostu, engelli dostu gibi bütün kimsesizlerin kimi olma üzerine bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz gün bir çalıştay yaptık. 'Yerel yönetim ve eğitimle ilgili neler yapılabilir' sorusuna cevap aradık. Çalıştayda Milli Eğitim Bakanı'na bugüne kadar belediye başkanı olarak eğitim adına yaptığımız projeleri anlattım. Eğitime dair neler yaptığımızı anlattığımda bakanımızın da çok ilgisini çekti. Türkiye'deki bütün belediyeler bizim çalışmalarımıza paralel olarak gitmeyi amaçlıyor. Ancak hedeflenene ulaşmak, her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle dünyayı iyi okumalıyız. Beşeri sermaye en büyük yatırımımız. Bunu unutmamalıyız. Artık yeni dünya düzeninde bilgi ekonomisi yükselen bir değer. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Dolayısıyla siz gençlerin bilgi ekonomisindeki bu yarışa dahil olması için özgün bir fikre sahip olması gerekiyor. Bu alanda kim daha güçlü işler yapabilirse öne çıkmayı başarır. Her belediyede gayret ediyor, bu gayretlere de şahitlik ettik. Ancak biz bir konuda daha şanslıyız. Gaziantep Üniversitesi 50 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bu bizim beşeri sermayemizin ne denli kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bizim bu hazineyi doğru yolla işlememiz lazım. Sizleri geleceğe hazırlamalıyız. Gençlerin dünyasına dair adımlar atmalıyız" dedi.

"Sevdiğiniz işi yaptığınızda yorgunluk hissetmezsiniz"

Öğrencilik dönemine de değinen Fatma Şahin, "Eğitim sürecimde yaşadığım deneyimleri çocuklarıma anlattığım zaman derste en ön sırada oturup hocalarımın her dediğini not alma davranışımı pek onaylamadıklarını gördüm. Dersi takip ederek dinlemek önemli, ancak yeterli değil. Öğrencilik dönemlerinde siz gençlerin kendilerini çok yönlü yetiştirmesi lazım. Yaşadığınız coğrafyayı, şehri ve dönemi çok iyi bilmelisiniz. Gezmeyi ve okumayı arka plana atmamalısınız. Günlük hayat planlamanızda matematik ve fizik ne kadar önemliyse kültürel aktiviteler de o kadar önemlidir. Her okuduğunuz kitap size yeni bir bakış açısı kazandırır. Deneyimlediğinizin de sayfa aralıklarında kalmaması lazım. Dünya vicdanını ve adaletini kaybediyor. Bizim bu duyguları kaybetmememiz aksine yücelterek iş hayatına da sirayet ettirmemiz gerekiyor. Gençler bu sizlerin elinde. Sosyal sorumluluk ve gönüllülük çok önemlidir. Özellikle sevdiğiniz işi yapmalısınız. Aşkla çalışan yorulmaz, sevdiğiniz işi yaptığınız zaman fiziki yorgunluk hissetmezsiniz. O nedenle mesleğinizi okurken manevi olarak kendinizi beslemeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rektör, başkana teşekkür etti

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, "Başkan Fatma Şahin, gece-gündüz demeden her isteğimize kulak veriyor. Öğrencilerin her zaman yanında. Sosyal belediyecilik anlamında en önemli örnek Gaziantep'tir. Çok büyük bir iş birlikleri var. Bu yaklaşım güçlü bir gelişmenin önünü açıyor. Başkanımız, kendinizi anlatma fırsatı bulunduğunuz ender bir söyleşi platformu oluşturuyor. O nedenle ben başkanımıza ve ekibine bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Söyleşinin ardından Fatma Şahin, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli hayatını kaybetti
15:36 Süreyya Opera Sahnesi'nde, Winterreise Konseri gerçekleşecek
15:36 Malatya'da aralarında anlaşmazlık bulunan köylüler barıştırıldı
15:35 Annesi, "Naim: Cep Herkülü" filmini gözyaşlarıyla seyretti
15:35 Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki Ömer yanarak can verdi
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
22.11.2019 15:36:22