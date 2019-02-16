Şahin; Yemen İçin Ne Gerekiyorsa Yapmaya Hazırız

Sivil topluk kuruluşu temsilcileri ile duyarlı vatandaşların katıldığı kahvaltıda Yemen'de yiyecek sıkıntısı çekenlere dikkati çekmek için sadece bir kase çorba ile ekmek ikram edildi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen program öncesinde katılımcılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Filistin Dostluk Grubu ile Gazze'ye, Somali'ye Arakan'a gittiğini ve Yemen'e yardım yapan tüm STK'lar gibi kendilerine düşeni de yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Dünyanın yoksulluğun 1 doların altında yaşayan insalar ile dolu olduğunu ve bunun da yüzde 80'nin müslümanların olduğunu ifade eden Şahin, müslümanlar olarak Kuran'ı Kerim'in verdiği mesajları çok iyi uygulamadıklarını belirtti. İslam dinin verdiği 'barışı' gerçek anlamda yaşayamadıklarını vurgulayan Şahin, "Yüreklerimiz toplu atmıyor. Birbirimizi gerçek anlamda sevmiyoruz. Koca Endülüsü bitiren şeyi biz yaşıyoruz. Bugün biz manevi ilim ile fiziki ilimi birleştiremdik. Eğer biz bugün bu ilimleri birleştirebilirsek birşeyleri başarmış oluruz. Biz koskoca bir medeniyetin taşıyıcılarıyız, herhangi bir devlet değiliz. Her şeyin matematik ve fizikte olmadığını, bazı şeylerin yüreklerde bittiğini öğrenmemiz lazım" dedi.

2 milyon insanın emanetini taşıdığını ve bu açıdan diğer insanlara göre sorumluluğunun çok daha fazla olduğunu dile getiren Şahin, inançlı grupların el ele vererek daha çok dayanışma içinde olmaları gerektiğini belirtti.

DÜNYANIN EN FAKİR 5 ÜLKESİNDEN BİRİSİ YEMEN'DİR

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise, islam coğrafyasında yaşanan sıkıntılardan ve İHH olarak buralara yaptıkları insani yardımlardan bahsetti. Dünya nüfusunun yüzde 24'nün müslüman olduğunu, ancak yeraltı zenginliklerinin yüzde 60'nin müslüman topraklarda bulunduğunu ve diğer devletlerin bu müslüman devletlere saldırdığını ifade etti.

Dünyanın en fakir ülkelerinin müslüman ülkeler olduğunu, dünyanın en zengin müslüman ülkesinin ise Türkiye olduğunu kaydetti. Müslümanlar olarak yüzdü 60'lık yeraltı kaynaklarını kullanmaları durumunda yer yüzündeki zulmü durdurabileceklerini belirtten Yıldırım, müslümün ülkenleri sömürgeleşitirilip eğitimsizleştirildiğini söyledi. Dünyada Filistin'e en çok yardım yapan ülkenin Yemen olduğunu aktaran Yıldırım, Yemen'in aynı zamanda dünyanın en fakir 5 ülkesinden birisi olduğunu belirtti. Yemen'in islam ülkelerinin kapısı olduğunu dile getiren Yıldırım, dünyada en büyük zulmün Doğu Türkistan'da yapıldığını söyledi. Buradaki müslümanlara, kadın ve çocuklara büyük zulümler yapıldığını belirten Bülent Yıldırım, siyonizmin yönlendirdiği iki tane büyük empralizim devlet bulunduğunu, bunların ise ABD ile Çin olduğunu savundu.

Müslümanlar olarak kendilerine karşı yapılan zulüm ve savaşları durdurmak için daha çok yardımlar yapmaları gerektiğini, daha çok çalışmaları gerektiğini aktaran Yıldırım, Yemen'de çocukların açlıktan öldüğünü kaydetti. Müslüman olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Mısır gibi ülkelerin birbirine karşı tavırlı olduklarını aktaran Yıldırım, Suriye'de 7 yıldır savaş olduğunu ve kadınları ile çocukların hapislerde olduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler