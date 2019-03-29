Şahin, "Yeterlilik Belgesi Olmadan İşçi Çalıştıramazsınız"

Kaynak: İHA

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, inşaatçılarla yapılan toplantıda "İnşaat sektörü çok tehlikeli sınıfta yer almakta ve siz mesleki yeterlilik belgesi olmadan işçi çalıştıramazsınız. Şu anda denetim yok ama ciddi bir denetim olmuş olsa muazzam rakamlar tutan cezalar ile karşı karşıya kalınabilir" dedi.Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı ikinci meslek grubunda faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, düzenlenen toplantılara ilginin az olması dolayısıyla net sorun ve önerileri alamadıklarını, bu nedenle de yeterli sonuçlara ulaşılamadığını ifade etti. Şahin, "Bildiğiniz üzere, Yap-Sat ve Taahhüt sektöründeki daralma, malzeme teminindeki güçlükler ve malzemelerdeki hızlı fiyat artışları ciddi bir problem haline geldi. Sektördeki daralma, üyelerimizi banka kredilerine yönlendirmekte, yüksek faizler, verilmeyen limitler, sektöre malzeme sağlayan firmaların vadeyi tamamen kaldırıp peşin satışa geçmeleri, bankaların başlattığı 0,98 faiz kampanyasının müteahhide 0.80'lik bir ek maliyet getirmesi sektörün daha zor duruma girmesine neden oldu. Sektörün daralması işsizliği tetiklediği gibi, sektörden beslenen diğer sektörleri de olumsuz etkilemektedir. Bu durum yeni projelerin gelişmesini engellemekte ve yeni proje üretme yerine mevcut yapı stoğunun tüketilmesi ihtiyacını yaratmaktadır.Bu durumun çözülmesi için elbette mevzuat değişiklikleri ve bizzat devlet tarafından alınması gereken önlemler var. Ancak bu sorunların çözümünde ne gibi çalışmalar ve çözüm önerileri yapabiliriz, bu konuda istişare yapmamız lazım" dedi."Üyelerimizden destek alamıyoruz"DTSO Başkanı Şahin, üyelerden gerekli desteği alamadıklarını belirterek "2017 yılı başında Düzce Üniversitesi ile işbirliği halinde Düzce Sektörel SWOT Analizi çalışması yapmıştık, bu çalışmayı önümüzdeki günlerde tekrar güncelleyeceğiz. Ama bu konuda genel bir eleştiri getirmek istiyorum. Tabii bu inşaat sektörü özelinde bir şey değil. Biz oda olarak bu çalışmayı yürütürken üyelerimizden destek alamıyoruz. SWOT çalışmasında birçok üyemizden zorla randevu aldık veya hiç alamadık. Sizlerden destek alamazsak, sizinle görüşemezsek, çalışma için hazırladığımız formları sizlere doldurtamazsak nasıl bir rapor oluşturabileceğiz" diye konuştu."Mesleki yeterlilik belgesiz çalıştırmayın"Şahin, inşaatçıları uyararak "Bildiğiniz gibi inşaat sektörü çok tehlikeli sınıfta yer almakta ve siz mesleki yeterlilik belgesi olmadan işçi çalıştıramazsınız. Şu anda denetim yok ama ciddi bir denetim olmuş olsa muazzam rakamlar tutan cezalar ile karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca işlerinizde çalıştırmakta olduğunuz taşeronlarda da mesleki yeterlilik belgesi aramanız gerekir. Geçmişte bazı sorunlar olmuş olabilir ama, artık bu konuda sıkıntı yok, bize belge için başvurursanız işinizi görmek için elimizden geleni yaparız. Bizi her konuda arayabilir, isteklerinizi şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz" ifadelerinde bulundu."İstihdama katkı sağlayın"Şahin, istihdam seferberliği kampanyası ile Düzce'de 12 bin 500 ek istihdam öngörüldüğünü belirterek "Biz iş insanları olarak bunu sağlamak, bize duyulan güveni korumak zorundayız. Sizlerde de elinizi taşın altına sokmanızı ve istihdama katkı sağlamanızı bekliyoruz. Nisan ayında odamızın 60.kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Yapacağımız etkinliklerde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız" şeklinde konuştu.Tuncay Şahin'in ardından kürsüye çıkan Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Yüksek Hızlı Tren güzergahının Düzce'den geçirilmesi ile ilgili uzun zamandır gündeme taşıdığı projeyi katılımcılara aktardı. Projenin hayat bulması halinde en fazla faydalanacak sektörlerden birinin inşaat sektörü olduğuna vurgu yapan Şamandar, projenin ses getirmesi ve sürekli gündemde tutulması adına üyelerden destek istedi. - DÜZCE