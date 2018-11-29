'Şahin Tepesi'nin Güçlü Kadınları!

Saral ile birlikte dizinin oyuncuları Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu ve Leyla Tanlar, bu gücün sırrını paylaştı.

Senaryosunu Melek Gençoğlu'nun yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral'ın oturduğu 'Şahin Tepesi', geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle izleyicileri entrikalarla ve aşkla örülü fırtınalı bir dünyaya sürükledi. Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatan dizi, güçlü kadın karakterleri bir araya getiriyor.

Türkiye'nin ilk Emmy ödüllü dizisine imza atan Saral'ın gözünden izlediğimiz bu kadınların başında Tuna Akdora olarak izlediğimiz Zerrin Tekindor ve Melek Özden rolüyle izleyicilerle buluşan Ebru Özkan geliyor. Gerçek hayatta bir kadının en çok ekonomik açıdan güçlü olması gerektiğini söyleyen Tekindor, Tuna'yı şu sözlerle anlatıyor: "Yapabilirim deyip yapmış biri Tuna. Kendi kendine sahip olduğu gücün elinden alınmasına asla izin vermeyecek biri. Karşısına çıkan engellerle mücadele ederken de cesur ve ürkütücü."

"KİM OLDUĞUMUZU KENDİMİZE KANITLARSAK GÜÇ BURADA BAŞLAR!"

Özkan ise Melek karakterinin gücünü yaralarından aldığını söylerken, "Kadınlar yaradılış gereği güçlü ve üretken varlıklardır, önemli olan bunun farkında olmaktır"sözleriyle de her kadının güçlü olduğuna vurgu yapıyor. Melek'in kızı Verda'ya hayat veren Aybüke Pusat ise Verda'nın adalet duygusunun çok güçlü olduğunu söylerken, gerçek hayatta güçlü olmanın kaynağını şuna bağlıyor: "Potansiyelinin farkında olmak yeterli. İnsan, istediği her şeyi yapabileceği, her yere gidebileceğini bilmeli. Tek kuralı, hayatında sadece kendi sözünün geçmesi olmalı."

'Şahin Tepesi'nde, bazı sırları öğrendikçe özellikle ablası Tuna karşısında güçlü durmaya çalışacak olan Ceylan'ı canlandıran Esra Dermancıoğlu; gerçek hayatta karakterinin aksine kendi ayaklarının üstünde duran ve kimliğini bulmuş biri olarak Ceylan'ın onu takdir edeceğini söylüyor. Gücün kaynağını ise vurucu bir cümleyle özetliyor: "Kim olduğumuzu biz kendimize kanıtlarsak işte bence güç burada başlar."

Tuna'nın kızı Deniz'e hayat veren genç oyuncu Leyla Tanlar ise Deniz'in güçlü yanını şu şekilde anlatıyor: "Genç yaşına rağmen kazayla bile olsa bir ölüme sebebiyet vermenin vicdani ağırlığını taşıyabilmek adına verdiği mücadele ve yaşadığı bütün iç çatışmalara rağmen ayakta kalabilmesi onu güçlü kılıyor."

'Şahin Tepesi'nin dünyasını yaratan yönetmen Hilal Saral ise bu güçlü kadınları şöyle tanımlıyor: "Şahin Tepesi'nde izleyiciler birbirinin hayatını çalan iki kadının kuvvetli çatışmasının ortasında kalan bir aşka tanık olacaklar. Bu iki kadının arasında geçmişten gelen bir aşk hesaplaşması da var. Sadece bu iki kadının değil, hikayemizdeki diğer kadınların da hem kendileriyle hem de başkalarıyla hesaplaşmalarına tanık olacaksınız. Sahip oldukları güçleri konuşacak dizide."

Murat Aygen, Boran Kuzum, Kaan Taşaner ve Mustafa Mert Koç'un da oyuncuları arasında yer aldığı 'Şahin Tepesi', yeni bölümüyle 30 Kasım Cuma saat 20:00'da Atv'de ekranlara gelecek.