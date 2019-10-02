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Şahinbey Ampute'de iç transfer atağı

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, yeni sezon öncesi iç transferde 3 isme imza attırdı.

02.10.2019 14:17Şahinbey Ampute'de iç transfer atağı
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, yeni sezon öncesi iç transferde 3 isme imza attırdı.

Önümüzdeki sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, iç transferde Muhammed Mubarık, Richard Arthur Opentil ve Kudrat Khudoykulov ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

"Oyuncularımıza güveniyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, futbolcular Muhammed Mubarık, Richard Arthur Opentil ve Kudrat Khudoykulov ile yeniden sözleşme imzalandıklarını belirterek, "Dış transferde Pendik Engelliler Spor Kulübü'nden Serkan Dereli'yi transfer ettik. Ardından iç transferde Muhammed Mubarık, Richard Arthur Opentil ve Kudrat Khudoykulov ile 1'er yıllık sözleşme imzaladık. Önümüzdeki sezon hedefimize giden yolda bu oyuncularımızın takımımıza önemli katkıları olacaktır. Üç oyuncumuzda Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı için geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda fedakarca mücadele edeceklerdir" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey, Dereli, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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