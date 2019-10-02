Haberler » Yerel » Haber

Şahinbey Ampute'de iç transfer atağı

- Şahinbey Ampute'de iç transfer atağıGAZİANTEP - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, yeni sezon öncesi iç transferde 3 isme imza attırdı.

02.10.2019 16:18
- Şahinbey Ampute'de iç transfer atağı
GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, yeni sezon öncesi iç transferde 3 isme imza attırdı.
Önümüzdeki sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, iç transferde Muhammed Mubarık, Richard Arthur Opentil ve Kudrat Khudoykulov ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.
"Oyuncularımıza güveniyorum"
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, futbolcular Muhammed Mubarık, Richard Arthur Opentil ve Kudrat Khudoykulov ile yeniden sözleşme imzalandıklarını belirterek, "Dış transferde Pendik Engelliler Spor Kulübü'nden Serkan Dereli'yi transfer ettik. Ardından iç transferde Muhammed Mubarık, Richard Arthur Opentil ve Kudrat Khudoykulov ile 1'er yıllık sözleşme imzaladık. Önümüzdeki sezon hedefimize giden yolda bu oyuncularımızın takımımıza önemli katkıları olacaktır. Üç oyuncumuzda Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı için geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda fedakarca mücadele edeceklerdir" dedi.
Şahinbey Ampute'de iç transfer atağı

Şahinbey, Futbol, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
19:52 Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
18:55 Bataklığa saplanan sahipsiz atı itfaiye kurtardı
17:11 Şahinbey'de "Aylık Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" protokolü imzaladı
16:55 Anız yakarken alevlerin arasında kalan vatandaş feci şekilde can verdi
16:36 - Bayrampaşa'da "Yaya Güvenliği Nöbeti" tutuldu
16:18 Şahinbey Ampute'de iç transfer atağı
15:37 Gaziosmanpaşa'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi