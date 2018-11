Şahinbey Belediyesi 164 Öğrenciyi Daha Umreye Gönderecek

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:52



Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında bu yıl 164 öğrencinin umreye gönderilmesi amacıyla protokol imzalandı.Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü 164 öğrencinin umreye götürülmesi için protokol imzaladı. Proje kapsamında lise 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, kendilerine dağıtılacak kitap üzerinden sınava tabi tutulacak. Düzenlenen sınav sonrasında her okulun 1'ncisi, 2'ncisi ve 3'üncüsü umreye gitmeye hak kazanacak.Vali Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu arasında imzalanan protokol ile Şahinbey ilçesindeki 66 liseden 46 bin öğrencinin katılacağı ödüllü kitap okuma yarışması sonucunda dereceye giren 164 öğrenci öğretmenleri eşliğinde Umreye gönderilecek. Daha önce düzenlenen kitap okuma yarışmasında 196 öğrenciyi Umreye gönderen Şahinbey Belediyesi 164 öğrenciyi daha umreye göndererek bu sayıyı 360'a çıkaracak.Çocukların güzel yetişmesi eğitimle başlarProtokol imza töreni öncesi projeyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Davut Gül, belediyelerin sadece altyapı ve kendi alanındaki işlerin yanı sıra vatandaşlara dokunan, hayatın her alanında olan kurumlar olduğunu belirterek "Şahinbey Belediyemiz geçmişte de şimdi de bu anlamda önemli projelere katkı veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Kırk Hadis Kırk Yorum kitabını öğrencilere okutmakla aslında hem aileye yardımcı oluyoruz, hem çocuk kendisine yardımcı oluyor, hem de emniyete yardımcı oluyoruz. Zaman zaman hemşehrilerimiz bizlere çeşitli şikayetlerde bulunuyorlar; korna çalmasın, trafikte daha düzgün hareket edilsin, emniyet kemeri takılsın, kötü alışkanlıkları olmasın gibi ama bunların hepsi eğitimden geçiyor. Çocuklarımızı güzel yetiştirebilirsek, emniyete daha az suç gider, aileler daha az yıpranır, kendi hayatında ve iş hayatında daha başarılı olur. Böyle projelerle Milli Eğitim Bakanlığımızın değerler eğitimine de önemli katkı veriliyor" dedi.164 öğrencinin umreye gitmesinin öğrencilerin kendi hayatlarında da önemli bir kazanım, olduğunu dile getiren Vali Davut Gül, aynı zamanda da ailesi ve diğer çocuklar için de birer örnek teşkil ettiğini vurguladı.Amacımız okuma alışkanlığı kazandırmakŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, projenin amacının kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirterek "Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak için iki yıldan bu yana uyguladığımız projemiz çerçevesinde her ay ortaokul ve lise öğrencilerimize kitap dağıtıyoruz. Bu dağıttığımız kitaplardan da yarışmalar düzenleyerek, öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Bu ödüllendirmeler içerisinde yılda bir defa okullarımızın 1. 2. ve 3.'lerini Şubat tatilinde Umreye götürüyoruz. Bu yılda 164 öğrencimizi Umreye götüreceğiz. Burada ki amacımız öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak. Bu kitapları satın alamayacak birçok öğrencimiz var. Kendimiz satın alarak iki buçuk milyonun üzerinde kitabı öğrencilerimize dağıttık, bunu sadece öğrenciler değil evde kardeşleri anne babaları da okuyor, okuma alışkanlığı kazanıyor. Dinimizin ilk emri de oku! İnşallah bu kapsamda öğrencilerimize kitap dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.Yapılan değerlendirmelerin ardından protokol imzalandı. - GAZİANTEP