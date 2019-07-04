04.07.2019 15:43
Haberler» Güncel» Haber

Şahinbey Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi 2009-2018 yılları arasında 10 milyon 118 bin metrekarelik alanı asfaltlarken 3 milyon 947 bin 276 metrekarelik alana da kilit taşı döşedi.

Şahinbey Belediyesi 2009-2018 yılları arasında 10 milyon 118 bin metrekarelik alanı asfaltlarken 3 milyon 947 bin 276 metrekarelik alana da kilit taşı döşedi.

Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri 2009-2018 yılları arasında 1 milyon 517 bin 106 tonluk asfalt üreterek 10 milyon 118 bin metrekarelik alanı asfaltladı. Şahinbey Belediyesi ayrıca 3 milyon 947 bin 276 metrakerelik alana kilit taşı çalışması uyguladı. Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu asfalt çalışmaları vatandaşlar tarafından övgü ve memnuniyetle karşılandı.

Asfalt çalışmalarımız sürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe genelinde ihtiyaç duyulan her bölgede asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde, ihtiyacı olan her bölgeye ekiplerimiz asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yaşam alanlarının oluştuğu bölgelerde asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Binaların, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte biz de Şahinbey Belediyesi olarak hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da planlı ve programlı bir şekilde asfalt çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:46   Odada kilitli kalan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
17:45   Serbest piyasada altın fiyatları
17:45   Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyeleri belli oldu
17:45   ANTALYA AK Parti İl Başkanı Taş Vekillerimiz ayakbastı parası için önerge verdi
17:45   BURSA Osmangazi Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi
17:45   ADIYAMAN Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı 2 yaralı
17:45   SAKARYA Askerlik yapan arkadaşlarına uyarak hırsızlık yapmaya gelmişler