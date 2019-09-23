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Şahinbey Belediyesi bir camiyi daha ibadete açıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malazgirt Mahallesi'ne yapılan Haşim Bakbak Camisi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

23.09.2019 12:10Şahinbey Belediyesi bir camiyi daha ibadete açıyor
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malazgirt Mahallesi'ne yapılan Haşim Bakbak Camisi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, genç yaşlı demeden herkesin ibadet edebilmesi için mahallelere uzak camiler yerine her semte bir cami yaptırarak, vatandaşın hizmetine sunuyor. Sabah namazını Haşim Bakbak Camisi'nde AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte eda eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, caminin yakın zamanda hizmete açılacağı müjdesini verdi.

Camimizi yakında hizmete açacağız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camilerin İslamiyet'in sembolü olduğunu belirterek, "Malazgirt Mahallemiz yeni bir mahalle. Bu bölgenin ihtiyacı olan Haşim Bakbak Cami'ni tamamlamak üzereyiz. İnşallah çok yakın bir zamanda burayı tamamen ibadete açmış olacağız. Camimizin alt katında namaz kılınabiliyordu. Şimdi üst katıda tamamlandı. Vatandaşlarımızın ibadetini yapabileceği çok güzel bir camimizi daha yakın bir zamanda hizmete açmış olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Malazgirt, AK Parti, Şahinbey, Güncel

Kaynak: İHA

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