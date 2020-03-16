Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
- Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda, sosyal tesislerde ve camilerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
16.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:08
- Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda, sosyal tesislerde ve camilerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürmeye devam ediyor. Tüm dünyayı saran korona virüse karşı hükumetin almış olduğu önleyici tedbirlerin yanı sıra Şahinbey Belediyesi ekipleri de dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Tüm alanlar dezenfekte ediliyorŞahinbey Belediyesi, vatandaşların kullandığı sosyal tesisleri, spor tesislerini, camileri, parkları ve vatandaşların sık kullandığı birçok alanı hijyen işlemlerinden geçirdi."Ekipler aralıksız çalışıyor"Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak daha önce düzenli olarak yaptığımız temizlik çalışmalarını korona virüs salgınından sonra dezenfekte çalışmalarını arttırarak sürdürüyoruz. Şahinbey ilçesinde vatandaşlarımız tarafından sık kullanılan alanları dezenfekte ederek, tedbirlerimizi alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da tedbirini alarak hijyen konusunda hassas olmaları gerekiyor. Hijyen anlamında tedbirlerini almalarını istiyoruz" dedi.
GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda, sosyal tesislerde ve camilerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürmeye devam ediyor. Tüm dünyayı saran korona virüse karşı hükumetin almış olduğu önleyici tedbirlerin yanı sıra Şahinbey Belediyesi ekipleri de dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Tüm alanlar dezenfekte ediliyorŞahinbey Belediyesi, vatandaşların kullandığı sosyal tesisleri, spor tesislerini, camileri, parkları ve vatandaşların sık kullandığı birçok alanı hijyen işlemlerinden geçirdi."Ekipler aralıksız çalışıyor"Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak daha önce düzenli olarak yaptığımız temizlik çalışmalarını korona virüs salgınından sonra dezenfekte çalışmalarını arttırarak sürdürüyoruz. Şahinbey ilçesinde vatandaşlarımız tarafından sık kullanılan alanları dezenfekte ederek, tedbirlerimizi alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da tedbirini alarak hijyen konusunda hassas olmaları gerekiyor. Hijyen anlamında tedbirlerini almalarını istiyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Etiketler : Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Yerel
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