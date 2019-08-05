Şahinbey Belediyesi kurban kesim yerlerini bayrama hazırlıyor

Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için belirlenen kurban kesim yerlerinin temizliği yapılarak kesime hazır hale getiriliyor.

Temizlik ekipleri kesim yerleri tazyikli sularla yıkayıp duvarlarını boyadı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelinde belirlenen 15 kurban kesim noktasının temizliği konusunda çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Kurban Bayramına yaklaşıyoruz. Bayram öncesinde tüm birimlerimiz vatandaşlarımızın daha huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için gerekli hazırlıklarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA